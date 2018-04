Madonna : Un retour aux sources avec un nouvel album ?

C’est l’année des retours, et on aime ça ! Alors peut-être que certains ont besoin d’argent, mais nous on s’en fout on aime les retours ! Après l’annonce d’Ariana Grande, après le non retour des Spice Girls, on vous avait parlé d’une certaine Madonna ! C’est la plus grande de tous les temps, on le dit, on l’assume, tous ses albums sont dingues. Ne nous parlez pas d’âge, elle est intemporelle ! Music, American Life, Confessions On A Dance Floor, Like a Virgin, on pourrait prendre des heures à vous parler de ses albums ou de ses titres de dingues.

No This is NOT my new music ???????????????????????????????????? But im having fun in the studio in between takes!! ????????????????????????. #music #mirwais #magic ???? pic.twitter.com/zPDI0LtXKl — Madonna (@Madonna) April 17, 2018

Et la belle Madonna a fait un post fort sympathique sur Twitter, une annonce qui a fait réagir tous ses fans. Bon, ok, ce n’est pas vraiment une annonce mais on vous traduit ce qu’elle dit ! "Non, ce n'est PAS ma nouvelle chanson. Mais je m'amuse en studio entre les prises!! #music #mirwais #magic". Mirwais, c’est son producteur historique des années 2000 là où elle a connu un succès encore plus grand ! Voilà, VirginRadio.Fr vous tiendra au courant, vous connaissez la profondeur de nos enquêtes, on s’en reparle !