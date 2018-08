Madonna : un nouvel album en préparation ?

La chanteuse, qui fêtera sous peu ses soixante ans, serait sur le point de sortir un nouvel album. Pardon ? Pouvez-vous répéter, s'il vous plait ? Oui, vous avez bien entendu-ou plutôt lu, la grande prêtresse de la pop culture compte revenir avec un nouvel opus d'ici la fin d'année.

Madonna n'a pas fait grand chose (musicalement parlant, bien sûr) depuis son dernier album en date Rebel Heart, en 2015. Cela fait donc trois ans que ses fans attendent son retour. Leur patience est saluée puisque la dame s'est confiée sur ses projets à venir au magazine Vogue Italia. Rien de très concret mais au moins, les fans peuvent se rassurer car il se dirait que les morceaux qui apparaîtront sur l'opus seront tout droit inspirés du folklore portugais. Comme c'est étonnant... La star s'étant récemment installée à Lisbonne en compagnie de ses enfants.

"J'ai rencontré tout un tas de musiciens incroyables, et j'ai fini par travailler avec eux sur mon nouveau disque. Lisbonne a influencé ma musique et mon travail. Comment en serait-il autrement ? Je ne vois pas comment j'aurais pu vivre cette année sans être abreuvée par cette culture" confie-t-elle.

Ce n'est pas qu'on aime pas le fado mais... Enfin, après tout, un mix entre musique traditionnelle portugaise et pop anglaise, ça peut tout à fait le faire. On est optimiste. Surtout que l'album sera le premier en trois ans et qu'il marquera ses retrouvailles avec le producteur Mirwais qui avait déjà posé sa patte sur le très cultissime Music, il y a de cela 18 ans. Et bah ça ne nous rajeuni pas tout ça !