Madonna, Tryo, Boulevard des Airs... Le récap' des concerts annulés !

Ce n'est pas une période facile pour les artistes ! Suite aux restrictions du gouvernement empêchant tous les rassemblements de plus de 1000 personnes, de nombreux concerts ont été annulés dans les salles parisiennes. Des shows qui seront normalement repoussés à des dates ultérieures mais qui forcent le public et les artistes concernés à s'adapter à ces changements d'emploi du temps.

Parmi les malchanceux qui ont vu leur spectacles annulé, on notera Deluxe prévu à l'Olympia le 14 mars, Tryo à l'AccorHotels Arena le 13 mars, Bon Entendeur et Boulevard des Airs au Zénith de Paris le 27 et le 20 mars, Dua Lipa à l'AccorHotels Arena le 4 mai prochain, Avril Lavigne au Zénith de Paris le 26 mars, -M- qui avaient plusieurs dates prévues en mai, Queen et Adam Lambert à l'AccorHotels Arena le 26 mai ou encore Harry Styles prévu au même endroit le 13 mai 2020.

Un bilan pour le moment assez lourd qui pourrait bien s'aggraver dans les semaines à venir avec d'autres restrictions de la part du gouvernement concernant la sécurité sanitaire du public en France.

⚠️ Informations au sujet du concert de Deluxe ⚠️ pic.twitter.com/2v3nLNOcm3 — L'Olympia (@OLYMPIAHALL) March 10, 2020