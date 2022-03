Madonna surfe sur le remix de Frozen et dévoile un clip inédit avec Sickick (VIDEO)

Alors qu'elle célèbrera ses 40 ans de carrière dans quelques années, le temps ne semble pas avoir d'impact sur Madonna. Et ce n'est pas son chirurgien plastique qui dira le contraire. Devenue l'une des chanteuses les plus rentables de l'histoire de la musique, la chanteuse désormais âgée de 63 ans ne rate pas une occasion de faire parler d'elle. Et ce, depuis ses débuts. La preuve, alors qu'elle avait stoppé la tournée de son dernier album, Madame X, à cause d'une blessure au genou, cette dernière était remontée sur scène en octobre dernier lors de la sortie du documentaire de son dernier disque. Un retour flamboyant pour celle qui pourrait faire son retour dans les bacs d'ici quelques mois. Du moins, c'est ce qu'on espère. En attendant, Madonna avait confirmé officiellement l'arrivée d'un biopic sur sa carrière. Un projet dont l'écriture, faite aux côtés de Diablo Cody, scénariste oscarisée pour le film Juno, serait tout juste terminée.

Comme si ces projets n'étaient pas assez prenants pour la reine de la Pop, cette dernière vient tout juste de dévoiler le clip du remix de Frozen par Sicksick, aux côtés du rappeur nigérian Fireboy DML. En effet, le célèbre tube de la Madone, initialement dévoilé en 1998, avait récemment fait un retour remarqué sur Tik Tok. Ni une ni deux, la diva a sauté sur l'occasion et surfé sur le buzz en enregistrant une vidéo totalement inédite et déjà vue par plus de 350 000 internautes à l'heure où nous écrivons cet article. Nous vous avions d'ailleurs parlé de la renaissance du morceau sur Virgin Radio il y a quelques mois, ainsi que son entrée en playlist sur nos ondes. Dans cette vidéo transcendante, Madonna nous offre un clip plutôt simplet dans lequel les lumières stroboscopiques sont de mises et où elle apparaît méconnaissable, le visage rajeuni, sans la moindre expression. Accompagnée de Firebooy DML, elle rend quelques hommages à son clip d'origine tourné dans le désert des Mojaves en projetant des images de nuages et des corbeaux. On vous laisse juger par vous-même !