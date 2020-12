Madonna se fait tatouer pour la première fois et elle le montre (PHOTOS)

Le confinement aura été une véritable révélation pour Madonna ! D'habitude plutôt discrète sur les réseaux sociaux, l'interprète de Like a Virgin n'aura pas arrêté de poster des photos sur Instagram et Facebook durant les mois de confinement. Et pas n'importe quelles photos. Après ses révélations douteuses dans un bain avec pétales de rose et la lettre dans laquelle elle se disait immunisée contre le COVID-19, la Madone vient encore de secouer la toile. Cette fois-ci, c'est en s'affichant en train de se faire tatouer qu'elle a attiré l'attention de millions d'internautes. Il faut dire que malgré les nombreuses provocations qui auront persévéré tout au long de sa carrière, l'artiste a tout de même attendu d'avoir 62 ans pour se faire faire, pour la toute première fois, un tatouage. Un geste qui n'a rien de très inhabituel excepté le fait que cette dernière a tenu à l'afficher très publiquement... et sous toutes les coutures !

"Encré pour la toute première fois ………… ..✍️. #Family" peut-on lire en légende de six clichés postés par Madonna sur les réseaux sociaux. On la voit masquée dans un salon de tatouage en train de se faire graver l'intérieur du poignée. Concernant le fameux tatouage, c'est un joli hommage à ses enfants qu'a tenu à faire la star aux millions d'albums vendus. En effet, cette dernière s'est gravée "LRDMSE" qui représente la première lettre de leur prénom : Lourdes, 24 ans, Rocco, 20 ans, David, 15 ans, Mercy, 14 ans et ses jumelles Stella et Estere, âgées de 8 ans.