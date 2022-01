Madonna se dit prête à faire une tournée avec Britney Spears (VIDEO)

Voilà une idée qui devrait ravir les fans de Britney Spears et Madonna ! Alors qu'elle célèbrera ses 40 ans de carrière dans quelques années, le temps ne semble pas avoir d'impact sur celle que l'on surnomme la reine de la Pop. Et ce n'est pas son chirurgien plastique qui dira le contraire. Devenue l'une des chanteuses les plus rentables de l'histoire de la musique, la chanteuse désormais âgée de 63 ans ne rate pas une occasion de faire parler d'elle. Et ce, depuis ses débuts. Dernier coup d'éclat ? Lors d'une récente session Instagram Live, on a demandé à Madonna si elle referait un jour une tournée mondiale. Pour rappel, sa dernière série de concerts a été annulée en raison d'un problème médical. "Put*** ouais, je dois le faire", a-t-elle aussitôt répondu aux internautes. "Le stade, bébé. Moi et Britney, ça vous dit ? Ouais, je ne suis pas sûre qu'elle soit d'accord, mais ce serait vraiment cool. On pourrait, genre, refaire le baiser original."

Madonna wanna do a world tour with Britney pic.twitter.com/s1IWuHF0hH — MADONNA IS MY MOM (@Fishyboi95) January 26, 2022

Des propos qui ont aussitôt attiré l'attention des fans de Madonna et Britney Spears, dont le duo avait choqué le monde entier lors d'un baiser langoureux et provocant aux MTV Video Music Awards en 2003. Alors que l'interprète de Oops... I Did It Again vient tout juste de se libérer de sa tutelle et ne semble pas vraiment prête à repartir sur les routes, la diva espère quant à elle remonter rapidement sur scène. Avec ou sans Britney. Elle avait d'ailleurs été l'une des premières à la féliciter après la fin de cette période éprouvante qu'elle décrivait comme de "l'esclavage" pour sa camarade. Toujours en conflit avec sa famille, Britney Spears ne parle absolument pas de refaire de la musique pour le moment. Quant à la réponse qu'elle donnera à Madonna suite à ce live Instagram, il faudra encore patienter pour la découvrir ! En attendant, pourquoi ne pas revivre l'un des moments les plus marquants de la télévision au début des années 2000 ?