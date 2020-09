Madonna se confie sur l'écriture et la réalisation de son futur biopic

C'est l'une des informations musicales les plus marquantes de ces derniers jours ! Après des mois de confinement qui auront notamment permis à ses nombreux fans d'en connaître un peu plus sur sa vie de famille et son quotidien, Madonna vient de confirmer officiellement l'arrivée d'un biopic sur l'évolution de sa carrière. Un projet qui devrait prendre plusieurs mois à se mettre en place même si l'interprète de Like a Virgin a visiblement décidé de s'y mettre à fond aux côtés de Diablo Cody, scénariste oscarisée pour le film Juno. En effet, celle que l'on surnomme depuis plusieurs décennies la reine de la Pop sera en charge de la co-écriture et de la réalisation de ce long-métrage confirmé par les studios Universal.

Concernant les détails de cette nouvelle, il a simplement fallu nous rendre sur le site officiel de la star où en apprend un peu plus sur ce projet. "Madonna co-écrit le scénario original avec Diablo Cody, lauréat d'un Academy Award, et le projet sera produit par Amy Pascal, nominée à trois reprises aux Academy Award" peut-on lire dans le communiqué officiel. Des grands noms du cinéma qui devraient aider la chanteuse dans ce projet qui s'annonce déjà comme un événement. En effet, il suffit de lire les propos des studios américains pour comprendre que ces derniers misent énormément sur cette aventure. La preuve : "Universal Pictures a annoncé aujourd'hui que le studio développe un TOUT NOUVEAU projet sans titre basé sur l'une des icônes les plus influentes du monde, Madonna, qui, au cours d'une carrière indélébile de cinq décennies, a eu un impact révolutionnaire en tant que musicienne, actrice, réalisatrice, auteur et entrepreneur qui informe chaque aspect de la culture mondiale, transformant notre compréhension de l'art, de la sexualité, du féminisme et du rôle des femmes dans le divertissement." Pour le moment, aucune date de sortie ou même de tournage n'ont été confirmées. Mais Madonna a profité d'un live Instagram pour se confier les sujets qui seront abordés dans ce film biographique.

Si l'on en croit les dires de la star durant son heure de live sur le réseau social, ce biopic dont on ignore encore le titre, se concentrera ses premières années de sa carrière, de son arrivée à New-York en 1978 "avec 35 dollars en poche", comme elle l'a toujours affirmé, à son explosion avec le titre Like A Virgin, six ans plus tard. Le long-métrage, qui devait initialement être une série, devrait également mettre en avant les combats féministes de la star ainsi que bon nombre de ses amis de l'époque tels que Keith Haring, Jean-Michel Basquiat et bien d'autres. "J'espère que cela pourra représenter à quel point c'était une époque fabuleuse pour moi. Et c'était important de rappeler qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque" termine la star qui n'a absolument pas précisé qui interprétera son rôle. Alors que certains planchent sur Julia Garner, actrice remarquée dans la série Netflix Ozark et récemment suivie par la chanteuse sur Instagram, rien a été confirmé pour le moment. Il faudra patienter encore un peu avant de le découvrir...