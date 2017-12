Madonna, Rihanna, Taylor Swift, Adele... Les chanteuses qui ont le plus de succès au Billboard Hot 100 et 200

Comme Billboard vient de célébrer les réussites des femmes dans l'industrie du disque à l'occasion de la cérémonie Women in Music dans laquelle Selena Gomez a été désignée Femme de l'année 2017, le magazine américain continue de s'intéresser à la place des artistes féminines dans les charts. En effet, Billboard dévoile quatre classements exceptionnels pour savoir quelles chanteuses ont eu le plus de succès respectivement dans le Billboard Hot 100 (pour les singles) et le Billboard 200 (pour les albums) aux Etats-Unis. On vous fait un petit résumé des artistes, singles et albums qu'on y retrouve tout de suite !

Parmi les artistes qui ont rencontré le plus de succès au Billboard Hot 100, avec leurs singles donc, on retrouve sans surprise en 1 ère position la seule et unique reine de la pop : Madonna. Dans sa carrière, elle compte 38 singles qui se sont classé dans le top 10 du Hot 100 dont 12 numéro un. Vient ensuite Mariah Carey en 2 ème position (18 numéro un dans sa carrière), suivie de Janet Jackson à la 3 ème place, Whitney Houston en 4 ème et Rihanna en 5 ème position. Découvrez le classement complet Greatest Of All Time Hot 100 Women Artists.

Quels sont les singles chantés par des femmes qui ont rencontré le plus de succès au Hot 100 ? Il y a pas mal de surprises dans la liste Greatest Of All Time Hot 100 Songs By Women réalisée par Billboard. On retrouve à la 1ère place LeAnn Rimes avec son tube "How Do I Live" (qui n'a pas eu le même succès en Europe qu'aux Etats-Unis), suivie d'Olivia Newton-John avec le classique "Physical" en 2 ème, puis Debby Boone en 3 ème ("You Light Up My Life"), Mariah Carey en 4 ème ("We Belong Together") et Tonix Braxton en 5 ème ("Un-Break My Heart"). Dans les pop stars actuelles, seule Rihanna réussit à se classer dans le top 10 avec "We Found Love" (10 ème).

Quelles chanteuses ont eu le plus de succès au Billboard 200 qui recense les ventes d'albums aux USA ? La 1 ère de la longue liste, c'est Barbra Streisand qui a réussi à classer 34 de ses albums dans le top 10 du classement dont 11 numéro un. Elle est suivie de Taylor Swift (2 ème), Mariah Carey (3 ème), Whitney Houston (4 ème), Madonna (5 ème), Adele (6 ème), Céline Dion (7 ème), Janet Jackson (8 ème), Miley Cyrus (9 ème) et Carole King (10 ème). Découvrez les Greatest Of All Time Billboard 200 Women Artists en intégralité.

Enfin, quels albums ont eu le plus de succès au Billboard 200 ? Adele règne sur le classement avec 21 qui est resté en première position pendant 24 semaines en 2011, la période la plus longue jamais réalisée pour un album d'une artiste féminine. On retrouve ensuite Fearless de Taylor Swift (2 ème), Jagged Little Pill d'Alanis Morissette (3 ème), Tapestry de Carole King (4 ème), 1989 de Taylor Swift (5 ème), l'album éponyme de Whitney Houston (6 ème), The Fame de Lady Gaga (7 ème), Come On Over de Shania Twaine (8 ème), l'album éponyme de Taylor Swift (9 ème) et Forever Your Girl de Paula Abdul en 10 ème. Les Greatest Of All Time Billboard 200 Albums By Women en intégralité !