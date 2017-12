Madonna reprend Toxic de Britney Spears pour le World Aids Days

Hier, vendredi 1er décembre 2017, était la journée mondiale de lutte contre le sida. Sans surprise, des centaines de personnes se sont mobilisées dans le monde entier pour rappeler que la prévention, les tests de dépistage et la recherche médicale sont toujours aussi importants pour lutter contre un virus qui compte ses victimes par millions depuis des années. Bono, Chris Martin et Sean Penn font partie des stars qui se sont mobilisées cette semaine, tout comme Madonna qui a, pour l'occasion, repris le tube "Toxic" de Britney Spears en version acoustique.

Toujours très engagée dans plusieurs causes, dont la lutte contre le sida, Madonna a fait d'une pierre deux coups en reprenant "Toxic" le 1er décembre coïncidant avec la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Ce n'est sans doute pas par hasard que la reine de la pop a repris "Toxic" (peut-être pour faire référence au virus "toxique" au premier degré) car aujourd'hui, 2 décembre, c'est l'anniversaire de Britney Spears qu'elle a toujours soutenue durant sa carrière. Dans tous les cas, on adore cette sublime et simple version acoustique du classique de la pop.