Madonna reporte son concert à New York à cause d'une blessure au genou

Voilà une nouvelle qui devrait en décevoir plus d'un ! Il y a quelques heures, Madonna postait une photo sur son compte Instagram dans laquelle elle annonçait devoir reporter son prochain concert à New York. "Madame X a du mal à admettre qu’elle est aussi est un être humain en chair et en os et qu’elle doit se reposer pendant les 3 prochains jours pour que son genou se rétablisse complètement. Je ne suis pas un lâcheur. Cela me fait plus mal que vous ne pouvez l'imaginer. Il est temps d'enlever les talons et les filets de pêche pendant quelques jours ! Merci de votre compréhension." a commenté la reine de la Pop en légende de son annonce sur les réseaux sociaux.

Malgré tout, il semblerait que ses prochaines prestations du 10 et 12 octobre soient maintenues. Du moins, c'est ce qu'espère les milliers de fans qui avaient réservé leurs billets pour des sommes souvent très importantes. on rappelle que cette nouvelle tournée de la chanteuse américaine se fait pour la première fois dans des salles aux places restreintes pour une intimité plus importante entre l'interprète de Like a Virgin et ses fans. Acclamée par la critique, la nouvelle tournée de la chanteuse pour promouvoir son album Madame X s'annonce déjà comme un succès mondial. Espérons que cette bête de scène sera en capacité d'assurer le show...