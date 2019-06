Madonna rend hommage à Jeanne d'Arc avec son clip Dark Ballet

Madonna a dévoilé sa nouvelle vidéo pour Dark Ballet. C’est le cinquième et dernier aperçu qui sortira de son prochain album Madame X, prévu pour le 14 juin. Le clip cinématique met en vedette Mykki Blanco, qui interprète Jeanne d’Arc. Dans la vidéo dirigé par Emmanuel Adjei, on voit la jeune actrice affronter l'adversité de divers personnages religieux et danser malgré le tragique destin qui l'attend. Sur la vidéo, on aperçoit Madonna très brièvement derrière un long voile noir.

Dans un communiqué, la reine de la Pop a déclaré que le single était inspiré par Jeanne d'Arc : "Elle s'est battue contre les Anglais et elle a gagné, mais les Français n'étaient toujours pas satisfaits. Ils la jugèrent encore. Ils ont dit qu'elle était un homme, ils ont dit qu'elle était lesbienne, ils ont dit qu'elle était une sorcière et, à la fin, ils l'ont brûlée sur le bûcher. J'admire ça." Le clip se termine avec les paroles inspirantes de Mykki Blanco : "J'ai marché sur cette terre en étant noir, queer et séropositive, mais aucune transgression à mon encontre n'a été aussi puissante que l'espoir que j'ai en moi."