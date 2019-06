Madonna : Regardez les images exclusives de son prochain album !

Voilà plusieurs semaines que Madonna balance des teasers de Madame X, son prochain album. Avec les premiers titres de son opus diffusés sur YouTube dont certains ont déjà droit à leur clip, la reine de la Pop s'est donnée à fond pour ce nouveau projet. C'est donc tout naturellement qu'elle s'est mise dans la peau d'un tout nouveau personnage qu'elle incarne à la perfection de partout où elle passe. Désormais à quelques heures de la sortie de son quatorzième album, cette dernière a tenu à partager quelques clichés avec ses fans.

Visiblement très en forme à l'idée d'entamer la sortie de cet album et la tournée qui va avec (elle passera d'ailleurs par la France en 2020), Madonna a publié plusieurs clichés sur son compte Instagram. Dans son dressing, sur le point de faire des interviews ou allongée sur un canapé, l'interprète de Like A Virgin donne de sa personne ! Des photos à l'image de la star puisque on l'aperçoit en plein dans son personnage aux multiples facettes. Ultime provocation, la madone n'a pas hésité à poster une photo de seins nus percés d'une rose.