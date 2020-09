Madonna : Quelle actrice pour jouer son rôle dans le prochain biopic ?

C'est l'une des informations musicales les plus marquantes de ces derniers jours ! Après un confinement très actif sur les réseaux sociaux, Madonna devrait donc se mettre au travail puisque elle vient d'annoncer la sortie de son propre biopic. Un projet qui devrait prendre plusieurs mois à se mettre en place même si l'interprète de Material Girl a visiblement décidé de s'y mettre à fond aux côtés de Diablo Cody, scénariste oscarisée pour le film Juno. En effet, celle que l'on surnomme depuis plusieurs décennies la reine de la Pop sera en charge de la co-écriture et de la réalisation de ce long-métrage confirmé par les studios Universal.

Interviewée à propos de ce nouveau projet, Madonna a donc profité d'un live sur Instagram pour aborder le sujet. Et à en croire ses dires, ce biopic dont on ignore encore le titre, se concentrera les premières années de sa carrière, de son arrivée à New-York en 1978 "avec 35 dollars en poche", comme elle l'a toujours affirmé, à son explosion avec le titre Like A Virgin, six ans plus tard. Le long-métrage, qui devait initialement être une série, devrait également mettre en avant les combats féministes de la star ainsi que bon nombre de ses amis de l'époque tels que Keith Haring, Jean-Michel Basquiat et bien d'autres. "J'espère que cela pourra représenter à quel point c'était une époque fabuleuse pour moi. Et c'était important de rappeler qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque" termine la star.

Quant à l'actrice qui devrait interpréter le rôle très convoité de Madonna dans ce biopic, il y en a au moins une qui s'est récemment donnée du mal pour attirer l'attention de la Madone. Et elle se prénomme Anne Winters. Ce nom ne vous dit rien ? Son visage devrait pourtant vous rappelez quelque chose puisque la jeune actrice incarne Chloé dans la série 13 Reasons Why. Suivie sur les réseaux sociaux par la reine de la Pop, la comédienne ne cesse de poster des clichés d'elle déguisée en Madonna. Un bon moyen d'attirer l'attention de cette dernière et de devenir, aux yeux des médias, la seule pressentie pour ce rôle. "Je veux la jouer dans son nouveau biopic. ON me dit que je ressemble à une jeune Madonna depuis toujours, je joue comme elle, je chante comme elle et je lui ressemble" clame t-elle en légende de ses nombreuses publications. Des informations à prendre avec des pincettes puisque rien a été confirmé pour le moment.