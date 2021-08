Madonna : Pour ses 63 ans, elle annonce la réédition de ses plus grands albums

Lundi 16 août, Madonna célébrait ses 63 ans. Alors qu'elle compte plus de 38 ans de carrière et pas moins de quatorze albums disséminés sur quatre décennies, celle que l'on surnomme la reine de la Pop n'a pas dit son dernier mot. Apparue totalement méconnaissable sur les réseaux sociaux, où son apparence physique ne cesse d'évoluer depuis quelques années, la star américaine vient d'annoncer un énorme tournant dans sa carrière musicale. En effet, comme elle le précise sur son compte Twitter, elle vient tout juste de signer un contrat exceptionnel avec Warner Music Group. Un partenariat qui devrait permettre au groupe américain de gérer l'intégralité du catalogue de la chanteuse et de célébrer comme il se doit, en 2022, les 40 ans des débuts de Madonna en studios.

"Ce nouvel accord annonce le lancement, l'année prochaine, d'une vaste série pluriannuelle de sorties de catalogues qui revisiteront la musique révolutionnaire qui a fait d'elle une icône internationale. Pour la première fois, Madonna s'occupera personnellement des éditions deluxe de plusieurs de ses albums phares, et lancera des éditions uniques pour des événements spéciaux, et bien plus encore." peut-on lire sur le site officiel de la star. De quoi mettre l'eau à la bouche des millions de fans de Madonna qui pourront ainsi (re)découvrir avec plaisir les nombreuses étapes et transformations qui ont façonner la carrière et la vie de la plus grande vendeuse de disques de tous les temps.