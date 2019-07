Madonna : Pour saboter une vente aux enchères, elle publie cette démo inédite de 1989

C'est Patrick Leonard, collaborateur historique de Madonna, à qui l'on doit la sortie il y a quelques jours d'une démo inédite de Like A Prayer datant de 1989. "La démo de Like a Prayer le jour où elle a été écrite.

Pour être limpide si ce n’est pas déjà fait : je parle de la musique elle-même et non de la cassette physique. Si les gens veulent faire une offre sur cette cassette et sont prêts à payer pour cela, alors n'hésitez pas." précise l'homme en légende de la vidéo YouTube déjà visionnée près de 90 000 fois en seulement quelques jours.

Et si Patrick Léonard vient tout juste de proposer cet objet à la vente, ce n'est pas par hasard. Loin de là. En effet, d'ici quelques mois, une vente aux enchères organisée par l'ancienne décoratrice de Madonna, Darlene Lutz, se tiendra en public. Outre des objets personnels tels que des sous-vêtements ou des cassettes, c'est surtout une lettre de l'interprète de Like a Virgin à son amant de l'époque, Tupac, qui fait jaser. Et malgré des tentatives d'interdiction de la part de cette dernière, il semblerait que sa technique pour contrecarrer grâce à la mise en ligne de la démo soit sa dernière chance de détourner l'attention...