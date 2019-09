Madonna : On vous raconte son concert à New York pour le lancement du Madame X Tour

Voilà des mois que les fans de la reine de la Pop attendaient le début de sa nouvelle tournée. Après la sortie de son dernier album Madame X, la chanteuse avait surpris en annonçant qu'elle se produirait exclusivement dans des petites salles. C'est à Brooklyn au BAM Howard Gilman Opera House, un quartier de New York, que l'artiste a lancé les festivités de son Madame X Tour. Un rendez-vous repoussé il y a quelques semaines pour cause de manque de préparation mais qui, semble t'il, valait l'attente !

"Le plus gros problème en Amérique c'est la sécurité des armes à feu et le contrôle des armes à feu qui affectent de manière disproportionnée nos communautés marginalisées" a lancé la star le temps d'une parenthèse engagée. Un show de deux heures durant lequel il était strictement interdit de filmer ou de prendre des photos. Pour l'occasion, Madonna a chanté quelques-uns de ses plus grands tubes tels que Vogue, La Isla Bonita, Frozen ou Like A Prayer. Toutefois, c'est plus sur des morceaux de son nouvel album Madame X que la chanteuse s'est focalisée en livrant quasiment l'intégralité de l'opus en live. Un concert que les fans français de Madonna pourront apprécier dès février prochain au Grand Rex.