Madonna, Mylène Farmer, Muse... les news musique de la semaine !

Chaque semaine, VirginRadio.fr revient avec vous sur les news qu'il ne fallait absolument pas manquer. On commence avec Madonna qui, visiblement, ne devrait plus tarder à sortir son nuvel album : aucune date n'a été précisée MAIS on devrait pouvoir l'entendre courant 2019. Et en parlant de nouvel album, sachez qu'Imagine Dragons a dévoilé la date de sortie de son nouvel opus (avec, en bonus, une cover).

Les news musique de la semaine

On poursuit avec Mylène Farmer qui, lors d'un interview accordée à TF1 s'est totalement mise à nue : au programme, la génèse de son dernier album et les dates qu'elle prépare à l'U Arena. On poursuit avec Muse qui, visiblement, prépare un concert caritatif à Londres.

Enfin, on termine avec notre coup de coeur de la semaine, la formation Royale Avenue !