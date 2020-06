Madonna manifeste à Londres pour le mouvement #BlackLivesMatter

Ce samedi 6 juin, ils étaient des milliers de manifestants à venir marcher dans les rues de Londres pour dire stop au racisme ! Un événement exceptionnel en faveur du mouvement #BlackLivesMatter qui a suscité l'attention de nombreuses personnalités du cinéma et de la musique. Parmi ces dernières, Madonna avait tenu à faire le déplacement. Après avoir passé son confinement à New York, la reine de la Pop était ainsi dans la capitale londonienne qu'elle connaît bien -elle y a vécu plusieurs années avec son ex-mari Guy Ritchie- afin de manifester pour cette noble cause. Une apparition qui est loin d'être passée inaperçue...

Sans masque et tenue par des béquilles, l'interprète de Like A Virgin n'a pas hésité à donner de sa personne. On a notamment pu l'entendre scander les slogans "Black Lives Matter" et "No justice, No peace". Blessée au genou depuis la tournée mondiale de son album Madame X, la chanteuse semblait avoir du mal à se déplacer. Mais qu'importe, investie depuis toujours dans la lutte contre le racisme et les inégalités, sa non-présence était impensable. Connue pour sa froideur vis-à-vis des gens, la Madone n'a pas hésité à prendre dans ses bras une fan venue la saluer. Un joli moment immortalisé par les nombreux smartphones présents autour de la star. Pour rappel, les manifestations actuelles sont survenues après la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lorsqu'un policier a enfoncé son genou dans le cou de Floyd, le maintenant ainsi pendant plus de huit minutes. Sa mort, ainsi que d'autres morts de personnes de couleurs à travers le monde, ont donné lieu à un énorme élan de solidarité.