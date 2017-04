Madonna : Le biopic Blonde Ambition va voir le jour !

Depuis la sortie de son treizième album Rebel Heart en 2015 et sa dernière tournée qui s’est achevée le 20 mars 2016, Madonna s’est fait plutôt discrète. Durant les élections présidentielles aux États-Unis l’an dernier, elle s’était placée parmi les opposants de Trump et n’avait pas hésité à vivement militer à son encontre. Si pour le moment un nouvel album de la Madonne n’est pas d’actualité (enfin pas à ce qu’on sache), le biopic Blonde Ambition sur la chanteuse 56 ans vient d’être annoncé par Universal Pictures et reviendra sur ses premières années à New York au début de sa carrière. En 1978, M toute fraichement débarquée de sa ville natale et encore inconnue à l’époque, avait demandé à son chauffeur de taxi de l’emmener au « centre de tout », ce dernier l’avait alors déposée à Time Square.

Pendant les cinq années qui ont suivi, elle a travaillé en tant que mannequin, danseuse et serveuse tout en jouant dans les groupes Emmy et Breakfast Club avant sa résidence en solo dans le club Danceteria. Ce ne sera qu’en 1983 qu’elle sortira son premier album éponyme dont les tubes Holiday, Borderline ou encore Lucky Star l’ont révélée au grand public. Blonde Ambition sera produit par Michael De Luca (50 Shades of Grey) et Brett Ratner (The Revenant) et a vu son scénario écrit par Elyse Hollander. Bien sûr, il est encore trop tôt pour se prononcer sur une date de sortie ou le nom de l’actrice qui incarnera Madonna, la femme de l’année 2016 selon Billboard.