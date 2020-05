Madonna : La chanteuse crée la polémique en apparaissant nue sur Instagram (PHOTO)

Le confinement aura été une véritable révélation technologique pour Madonna ! D'habitude plutôt discrète sur les réseaux sociaux, l'interprète de Like a Virgin n'aura pas arrêté de poster des photos sur Instagram durant les mois de confinement. Et pas n'importe quelles photos. Après ses révélations douteuses dans un bain avec pétales de roses et la lettre dans laquelle elle se dit immuniser contre le COVID-19, la Madone vient encore de secouer la toile. Cette fois-ci, c'est en publiant un cliché d'elle en sous-vêtements transparents (voir ci-dessous) qu'elle a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes. Mais qu'importe. À en croire ses propos en légende du fameux cliché, la reine de la Pop n'en a que faire...

"Situation actuelle de ma garde-robe.................. Et pour ceux d'entre vous qui seraient offensés de quelque manière que ce soit par cette photo, je tiens à vous faire savoir que j'ai obtenu avec succès mon diplôme de l'Université de Zero F*^ks Given. Merci d'être venu à ma cérémonie de remise des diplômes ! ???? Classe de 2020 ! ????????????" balance avec humour la chanteuse aux millions d'albums vendus qui ne semble porter aucune attention aux mauvaises langues. Après une mauvaise blessure au genou qui l'avait empêché de se produire à plusieurs reprises, Madonna ne paraît absolument pas avoir perdu de sa splendeur. Alors, à quand la reprise ?