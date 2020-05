Madonna immunisée contre le COVID-19 ? La chanteuse a tenu d'étranges propos sur Instagram (VIDEO)

Les jours passent et se ressemblent pour Madonna ! Après avoir suscité la polémique en publiant une vidéo dans laquelle elle décrivait la pandémie actuelle comme un "grand égalisateur" -l'extrait a été supprimé depuis-, l'interprète de Like A Virgin vient de frapper une nouvelle fois sur les réseaux sociaux. En effet, il y a quelques jours, la reine de la Pop a dévoilé un extrait énigmatique dans lequel on la voit assise à son bureau, allumée d'une simple bougie, en train d'écrire ce quelle décrit comme son "Quarantine Diary". Seulement voilà, la star américaine a tenu d'étranges propos qui ont tout de suite attirer l'attention des internautes.

Outre ses propos philosophiques et étranges qu'on lui pardonnera, ce sont quelques secondes de la vidéo qui ont particulièrement attiré notre attention. "J'ai découvert que j'avais les anticorps. Donc demain, je vais juste faire une longue promenade en voiture et je vais baisser la vitre et respirer l'air du covid-19" a balancé Madonna à ses millions de fans sur la toile. Des propos tout à fait invraisemblables puisque malgré les nombreuses recherches scientifiques effectuées en ce moment, rien ne prouverait que quiconque puisse être immunisé contre cette maladie qui a déjà tué des milliers d'individus. Visiblement très perturbée depuis quelques semaines, le confinement ne semble pas vraiment réussir à l'artiste américaine. On précise donc à nos lecteurs que les règles de confinement doivent être respectées et qu'il est encore primordial de faire attention à soi dans ces temps difficiles.