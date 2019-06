Madonna : I Rise, le clip controversé dévoilé (VIDEO)

Madam X est dans les bacs depuis quelques jours et pour ce nouveau chapitre, Madonna a souhaité s'entouré d'artistes tels que Maluma ou encore Quavo - un pari surprenant mais qui, finalement, aura payé. Les avis sont partagés concernant ce nouvel opus (attendu) et pour le défendre, Madonna enchaîne les clips. Ainsi, après Medellin ou encore Crave, la voici de retour avec I Rise. Et une chose est sûre, Madonna continue de faire impression - en même temps, de la reine de la pop, on n'attendait que ça. Pour cette vidéo, c'est avec Peter Matkiwsky qu'elle a choisi de travailler. Voyez plutôt :

"J'ai écrit I Rise pour donner une voix à ceux qui se senten oppressés et qui n'ont pas toujours eu l'opportinuté de se faire entendre", a t-elle ainsi confié. "Les personnes incarcérées, abusées, agressées sexuellement, harcelées ou punies pour leurs convictions religieuses". Elle poursuit : "Cette année, nous fêtons les 50 ans de la Pride et j'espère que cette chanson encouragera tous les individus à être eux-mêmes, à s'exprimer, à s'aimer et à se réunir pour provoquer un changement".

Une fois de plus, Madonna nous offre une vidéo percutante, qui devrait faire réfléchir le plus grand nombre. Et elle n'est pas la seule popstar à défendre les couleurs de la Pride : Taylor Swift a fait de même avec You Need To Calm Down.