Madonna fête ses 60 ans, retour sur ses plus grands hits

Happy Birthday, Madonna ! La pop star fête aujourd'hui ses 60 ans - et franchement, on espère être aussi bien conservés qu'elle au même âge. Evidemment, on ne pouvait pas laisser passer ça. Il y a quelques semaines, Madonna fêtait son anniversaire avec un peu d'avance dans les pages du VOGUE Italia mais ce n'est pas une raison pour laisser passer le grand jour. Alors pour marquer les 60 ans de la reine de la pop, voici une liste (non-exhaustive) de ses meilleurs titres.

Difficile de faire un véritable choix tant Madonna a de tubes. Celle qui a toujours se réinventer, se renouveler et s'adapter aux différents courants musicaux peut se vanter d'avoir bâti une belle carrière qui, bien sûr, est loin d'être terminée : Madonna devrait sortir un nouvel album d'ici peu alors évidemment, tous les fans attendent l'opus avec impatience. Au fil des années, Madonna a cassé les codes pour mieux s'offrir le sommet. Et quelque chose nous dit qu'elle n'a pas fini de surprendre.