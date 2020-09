Madonna fête les 20 ans de Music avec un nouveau clip (VIDEO)

20 ans. Music a 20 ans. Souvenez-vous de cette ère où Madonna portait des chapeaux et des boots de cow-boy, pimpant le genre. A l'époque, la Madone défendait Music, morceau à retrouver sur l'album éponyme. Si l'artiste a choisi de travailler avec des artistes français pour la réalisation et la production de l'opus, c'est Jonas Åkerlund qui s'est chargé du clip iconique. Sorti en 2000, ce dernier vient tout juste de s'offrir une version dépoussiérée (version HD) pour fêter comme il se doit ses 20 ans. On vous laisse vous remémorer tout ça :

Dire que le morceau a été un succès serait un euphémisme : le hit s'est classé au sommet des charts dans plus de dix pays (dont les Etats-Unis et l'Angleterre), attestant - une fois de plus- le statut de reine de la Pop à Madonna. Celle qui travaille actuellement sur son biopic a su prouver au fil des années qu'elle était capable de se ré-inventer.