Madonna & Dua Lipa : Une collaboration est-elle possible ?

Son album Future Nostalgia - sorti en plein confinement - parade en tête des charts du monde entier depuis plusieurs semaines. À tout juste 24 ans, Dua Lipa pourrait bien devenir la prochaine grande star de la chanson. Un rôle que connaît parfaitement Madonna puisqu'elle occupe le rôle de reine de la Pop depuis plus de 30 ans. Si, au premier abord, rien ne rattache les deux artistes, il semblerait que l'interprète de Break My Heart soit en réalité une très grande admiratrice de la Madone. Des propos avancés par le manager de cette dernière qui a même laissé entendre qu'une collaboration pourrait éventuellement voir le jour dans un avenir proche...

"En fait, nous sommes sur le point d'essayer de faire enregistrer Madonna. Je vais écrire l'email et voir si elle est prête pour un titre. Dua m'a dit qu'elle aspirait à devenir Madonna quand je l'ai rencontrée, à 17 ans, et il y a quelque chose dans la façon dont elle l'a dit qui m'a fait la croire ! C'est sa personnalité, son charisme, sa compétitivité et son dynamisme qui sont apparus. Dua a tout ce qu'il faut, donc son potentiel est illimité." a confié Ben Mawson lors d'une récente interview. Un projet qui n'en est qu'au stade de l'ébauche mais qui aurait de grandes chances de se dérouler. Pour rappel, Madonna a déjà collaboré avec de jeunes artistes tels que Britney Spears, Justin Timberlake ou encore Maluma.