Madonna : En plein confinement, elle poste sans cesse sur Instagram !

La dernière fois que nous avions eu des nouvelles de Madonna, c'était lorsque la chanteuse effectuait ses concerts au théâtre du Grand Rex à Paris ! Entre les retards à répétition, sa grave blessure et la crise sanitaire qui l'ont empêché de terminer sa tournée, l'interprète de Like a Virgin ne semblait pas au top de sa forme. Pourtant, depuis que le monde est confiné et que cette dernière est rentrée chez elle à New York, tout paraît aller comme sur des roulettes. En effet, d'ordinaire plutôt discrète sur sa vie privée, la reine de la Pop n'a de cesse de se montrer sur son compte Instagram, où elle est suivi par plus de 15 millions de personnes. Dans son bain, entourée de ses enfants ou en train de pousser la chansonnette, les apparitions de la star peuvent parfois paraître étrange. Du moins, surtout depuis que certains internautes ont remarqué sa transformation physique probablement due à un excès de chirurgie esthétique. Mais qu'importe, la Madone nous livre quelques bribes de sa vie au plus grand plaisir de ses millions de fans à travers le monde !