Madonna en deuil : elle rend hommage à ce collaborateur !

Orlando Puerta était l'un des collaborateurs les plus proches de Madonna. Âgé de 55 ans, l'homme est décédé ces derniers jours des suites d'une infection respiratoire. Une triste nouvelle pour la chanteuse américaine qui ne peut même pas se rendre à ses obsèques en période de confinement. Très touchée par la perte de son partenaire et ami, l'interprète de Like A Virgin a tenu à s'exprimer dans les colonnes de Billboard : "J'ai une dette éternelle envers Orlando et il va nous manquer. Sa passion et son dévouement pour la dance music n'avaient aucune limite et il est une des raisons majeures pour laquelle j'ai eu 50 numéros un dans les charts dance. Merci Orlando. Repose en paix".

Orlando Puerta travaillait auprès de la diva depuis les années 90. Il avait ainsi partagé le lancement des albums Music (2000), Confessions On a Dancefloor (2005), Hard Candy (2008), Rebel Heart (2015) et Madame X (2019). Des albums qui avaient toujours rencontré un succès dance assez important."Orlando faisait partie de la Madonna family. Personne d'autre que lui n'aimait autant la dance music et savait en faire la meilleure promotion. J'avais eu une discussion avec lui quand Madonna avait réussi à classer son 50e tube, numéro dans les charts dance. Il était si fier d'elle" a précisé Guy Oseary, le manager historique de la chanteuse aux millions d'albums vendus. Une force de la nature et une vraie pointure dans son métier qui avait également aidé d'autres artistes à atteindre des sommets. Il sera regretté.