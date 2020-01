Madonna : Elle annule sa première à Londres !

Les fans se rappelleront longtemps du Madame X Tour ! Alors que Madonna a entamé il y a quelques mois ce qui devait être la promotion de son dernier album, la chanteuse semble devoir faire face à quelques difficultés d'ordre médical. En effet, l'interprète de Like a Virgin a été forcée d'annuler plusieurs concerts aux Etats-Unis et au Portugal suite à une blessure au genou. Et alors qu'elle continue tout de même de vouloir se produire et honorer ses dates, les annulations s'enchaînent et son mal ne semble pas passer. Dernière mauvaise nouvelle ? Madonna a annulé la première de sa tournée au Royaume-Uni à Londres. Visiblement très gênée, l'artiste âgée de 61 ans a tenu à s'excuser auprès de ses fans...

"Je suis profondément désolée de devoir annuler mon concert prévu pour le lundi 27 janvier à Londres. Sous la recommandation des médecins, on m'a dit de me reposer quelques jours. Comme vous le savez tous, j'ai des blessures qui m'affligent depuis le début de la tournée, mais je dois toujours écouter mon corps et faire passer ma santé avant tout. La dernière chose que je veux faire est de décevoir mes fans ou de compromettre l'intégrité de mon spectacle. Je continuerai donc jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire." a tenu à préciser Madonna sur son compte Instagram. Espérons tout de même que cette dernière sera en mesure d'honorer la fin de sa tournée, et particulièrement ses concerts à Paris.