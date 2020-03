Madonna : Elle annule (encore) un concert à Paris !

Grosse déception ce dimanche 1er mars pour les fans de la reine de la Pop. Après avoir tenu le coup pour les premiers concerts de sa résidence au Grand Rex dans le 10ème arrondissement parisien, l'interprète de Like A Virgin a été forcée de déposer les armes. En cause ? Toujours sa blessure au genou qui la ferait souffrir les martyrs. Actuellement en tournée à travers le monde entier dans des petites salles uniquement, Madonna enchaîne les annulations à Paris, où elle devait tenir une dizaine de show). Si son spectacle a été applaudi par ses fans comme l'un de ses meilleurs, la star ne parvient pas à se rétablir assez rapidement pour remonter sur scène. Il y a quelques jours, cette dernière a même été aperçue en pleurs en interprétant l'un de ses titres. Un coup dur pour l'artiste de 61 ans qui s'est exprimée sur son compte Instagram en affirmant que, malgré le fait qu'elle ait envie d'assurer les rendez-vous avec son public, sa douleur était littéralement insurmontable et qu'elle avait besoin de repos. Espérons tout de même que la Madone pourra terminer sa série de spectacles dans l'Hexagone.