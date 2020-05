Madonna : Écoutez son remix inédit de I Don't Search I Find (AUDIO)

Nous l'avions laissé dans sa résidence de New York entourée de ses enfants et de quelques membres de son cercle restreint ! Depuis, Madonna ne semble pas avoir bougé et continue de vouloir faire plaisir à ses fans... Après avoir posté d'étranges vidéos sur son compte Instagram, dans lesquelles on la voit nue dans son bain ou en train de réinterpréter le titre Vogue, la chanteuse semble avoir repris le chemin des studios. Du moins, à distance. En effet, l'interprète de Like A Virgin vient de dévoiler un EP comprenant les remix de son titre I Don't Search I Find sur toutes les plateformes de musique en ligne.

Alors que l'on pensait l'exploitation de son dernier album, Madame X, sorti en juin dernier, bel et bien terminée, la Madone revient pour le plus grand bonheur de ses fans. Un EP de cinq titres -tous les mêmes- remixés par plusieurs Dj : Endor, DJLW, Dj Kue, Chris Cox ou encore Offer Nisim. Des artistes qui font honneur au 50ème titre de la chanteuse a obtenir la première place du classement Billboard's Dance Club Songs chart. On vous laisse en profiter !