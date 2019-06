Madonna : Écoutez l'intégralité de Madame X, son nouvel album !

Voilà plusieurs mois que la reine de la Pop avait annoncé son grand retour ! C'est chose faite avec la sortie de Madame X ce vendredi 14 juin. Et alors que Virgin Radio avait suivi l'évolution de ce nouvel opus, on vous en fait écouter l'intégralité disponible dès à présent. Installée au Portugal depuis plusieurs mois, Madonna se serait fortement inspirée de la culture locale pour recréer une ambiance de rassemblement autour de la musique. Dix-huit mois de travail entre le Portugal, Londres, New York et Los Angeles auront tout de même été nécessaires pour produire un album de quinze titres. Et si l'on en croit les critiques publiées jusqu'à présent, le résultat est plus que mitigé !

Si la madone avait déjà frappé fort avec des titres tels que Medellin (en duo avec Maluma), Future (avec le rappeur Quavo) ou encore Dark Ballet, le mélange des genres ne semble pas faire l'unanimité. Passant du latino au reggae, la star sait tout de même bien s'entourer avec le français Mirwais, Mike Dean (producteur de rap) et Diplo, le surdoué de Major Lazer. Avec une tournée intimiste qui passera par Paris en 2020 (et qui affiche déjà complet), le succès de la star n'est plus à prouver. Toutefois, c'est plus ses prestations souvent ratées (à l'Eurovision il y a quelques semaines) et son comportement un tantinet diva qui agace. Mais on ne lui en tient pas rigueur. Madonna reste Madonna.