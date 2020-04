Madonna dévoile sa performance de Vogue pour The Blond Ambition Tour (VIDEO)

En mars 1990, Madonna dévoile le tube Vogue, issu de l'album Breathless. Véritable phénomène, le morceau s'inspire alors d'une danse, le voguing, qui se rapproche des poses stylisées que l'on voit dans les magazines de mode. Le morceau se hissera en tête des charts du monde entier et fera de l'opus de la chanteuse, vendu à plus de 8 millions d'exemplaires, l'un des plus grands succès de sa carrière. Il y a quelques jours, en pleine période de confinement, les équipes de l'interprète de Like A Prayer ont décidé d'offrir une vidéo exceptionnelle du live de Vogue lors de The Blond Ambition Tour en 1990. On la voit vêtue d'une magnifique combinaison noir avec les fameux seins coniques de Jean Paul Gaultier et coiffée de cheveux courts blond platine. Elle interprète son titre sur scène aux côtés d'une troupe de danseurs. À voir d'urgence.