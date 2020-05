Madonna dévoile la vidéo inédite de Hung Up en live à Coachella (VIDEO)

Le confinement aura été une vraie aubaine pour les fans de Madonna ! Si celle-ci a dû arrêter sa tournée mondiale alors qu'elle se trouvait en résidence au Grand Rex à Paris, sa présence sur les réseaux sociaux a, quant à elle, fortement augmentée. En effet, depuis plusieurs semaines, l'interprète de Like a Virgin a tenu à donner de ses nouvelles via son compte Instagram. Des publications quasi quotidiennes qui n'ont pas toujours été bien reçues mais qui auront au moins permis à la Material Girl de rester sur le devant de la scène.

Dans le cadre de la sortie du documentaire, Coachella: 20 Years in the Desert, à propos du célèbre événement, une vidéo de Madonna a également été publiée sur la chaîne YouTube de la chanteuse. Un extrait de plus de 5 minutes dans lequel on peut y voir la toute première prestation de la star au festival en 2006 avec son titre Hung Up, issu de l'album à succès Confessions on a Dance Floor. Devenu l'un des plus grands tubes de la Madone, ce titre marque l'histoire de Coachella et surtout, l'une des deux seules apparitions de cette dernière à l'événement. Un show dans lequel on retrouve une Madonna au top de sa forme, en plein succès et toujours prête à offrir un show exceptionnel à ses nombreux fans. On vous laisse en profiter !