Madonna choque la toile avec des photos en lingerie sur Instagram (PHOTOS)

Le confinement aura été une véritable révélation technologique pour Madonna ! D'habitude plutôt discrète sur les réseaux sociaux et dans les médias, l'interprète de Like a Virgin n'aura pas arrêté de poster des photos sur Instagram durant les mois de confinement. Et pas n'importe quelles photos. Après ses révélations douteuses sur la pandémie dans un bain de pétales de roses et la lettre dans laquelle elle se disait immuniser contre le COVID-19, la Madone vient encore de secouer la toile. Cette fois-ci, c'est en publiant un cliché d'elle dans un ensemble de lingerie noir qui en dévoile pas mal sur son anatomie qu'elle a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes. Une série de trois photos sur lesquelles la star internationale apparaît méconnaissable dû notamment à un excès de chirurgie esthétique ou à l'utilisation exagérée de logiciels de retouches.

"Et maintenant, un moment de réflexion personnelle ..............Madame❌" écrit Madonna en légende de cette publication aimée par près de 900 000 internautes en quelques heures seulement. Un énième scandale pour la reine de la Pop qui, même après quarante ans de carrière, continue de choquer. Et si certains commentaires sont loin d'être bienveillants, la plupart des fans de la star, ainsi que certains de ses célèbres amis, applaudissent cette mise en lumière et le fait que la chanteuse continue de faire ce qui lui plaît malgré le qu'en-dira-t-on.