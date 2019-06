Madonna, Avicii, David Bowie... les sorties d'album à ne pas manquer en juin !

Avant l'été, certains artistes sont bien décidés à sortir leur nouvel album ! C'est notamment le cas de Madonna, des Jonas Brothers, de Mark Ronson ou encore des regrettés Avicii ou David Bowie. Et si certains sont au cœur de toutes les discussions comme Madame X, l'opus de la reine de la Pop, ou encore Tim, l'album posthume du DJ, d'autres sont passés un peu plus inaperçus. Mais comme on est sympa et qu'on pense à vous, voici un petit extrait de toutes ces nouveautés.