Madonna atteinte du coronavirus, elle s'explique enfin !

La période de confinement aura largement été ponctuée des aventures de Madonna ces dernières semaines ! Enfermée chez elle avec quelques-uns de ses proches, l'interprète de Like A Virgin n'a cessé de faire parler d'elle à grands coups de publications Instagram et de propos étranges. Dernière polémique en date ? L'artiste aux millions d'albums vendus affirmait qu'elle était immunisée contre le COVID-19. Des propos repris dans les médias du monde entier qui ont notamment suscité une vague de haine liée à la dangerosité d'affirmer qu'un éventuel remède pourrait protéger du virus meurtrier. Suite à ces accusations, la Madone a tenu a mettre les choses au clair dans un nouveau post où elle explique les raisons qui l'ont poussé à dire de telles choses.

En légende d'un cliché qui explique que Madonna a permis de récolter plus d'1 milliard de dollars en faveur de la lutte contre le Coronavirus, la chanteuse précise les détails de ses déclarations précédentes : "Je ne suis pas malade actuellement. Lorsque le test est positif pour les anticorps, cela signifie que vous avez contracté le virus, ce que j'ai clairement fait car j'étais malade à la fin de ma tournée à Paris il y a plus de 7 semaines, en compagnie de nombreux autres artistes de mon spectacle. Mais à l'époque, nous pensions tous que nous avions une très mauvaise grippe. Dieu merci, nous sommes tous en bonne santé et nous allons bien maintenant. J'espère que cela va arranger les choses auprès des haters..." Une mise au point qui laisse tout de même planer le doute puisque on apprenait il y a peu que le virus pouvait probablement se contracter plus d'une fois... Il est donc primordial pour tout le monde de rester très prudent !