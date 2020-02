Madonna attaquée en justice par deux fans

Actuellement en tournée pour défendre Madame X (son dernier album), Madonna a été contrainte d'annuler plusieurs dates. Mais, ce n'est pas tout : la star a cumulé les retards, ce qui n'a pas plus à ses fans.

Selon Billboard, Andrew Panos et Antonio Velotta (les deux fans en question) ont déposé plainte contre Madonna, la star ayant débuté ses shows avec près de trois heures de retard les 21 septembre et 1er octobre (à Brooklyn). Ainsi, purecharts explique que la chanteuse et son tourneur sont poursuivis pour "publicité mensongère, assertion négligente inexacte, pratiques commerciales trompeuses et enrichissement injustifié" (entre autres). Et ce n'est pas tout ! Les deux fans attestent avoir dépensé près de 800 et 321 dollars pour assister aux concerts de la star.

Les concerts se terminant à près de une heure du matin, bon nombre de new-yorkais se sont retrouvés bloqués, sans moyen de transport (les métros ne fonctionnant plus à cette heure-ci). Aussi, beaucoup n'ont pas pu appeler de taxi, les téléphones étant confisqué à l'entrée... Andrew Panos et Antonio Velotta espèrent donc bien être dédommagés...