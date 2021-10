Madonna arrête un concert et demande à ses fans de la suivre dans la rue (VIDEO)

Alors qu'elle célèbrera ses 40 ans de carrière dans quelques années, le temps ne semble pas avoir d'impact sur Madonna. Et ce n'est pas son chirurgien plastique qui dira le contraire. Devenue l'une des chanteuses les plus rentables de l'histoire de la musique, la chanteuse désormais âgée de 63 ans ne rate pas une occasion de faire parler d'elle. Et ce, depuis ses débuts. La preuve, alors qu'elle avait stoppé la tournée de son dernier album, Madame X, à cause d'une blessure au genou, cette dernière est remontée sur scène il y a peu à l'occasion de la sortie du documentaire de son dernier disque. Un retour flamboyant qui s'est déroulé au restaurant Red Rooster à New York. Pour l'occasion, la diva était accompagnée au piano par le musicien Jon Batiste. Un show tout ce qu'il y a de plus normal jusqu'à ce que l'interprète de Like A Virgin décide de modifier littéralement la fin de son intervention…

Alors que le concert en petit comité battait son plein au sous-sol de l'établissement, Madonna s'est laissée emporter par l'euphorie pour l'interprétation de Like A Prayer, célèbre tube de la fin des années 80. Bien décidée à en faire profiter tout le monde, la star a alors pris la décision de quitter la salle, emmenant avec elle une centaine de spectateurs et ses musiciens, pour se produire dans les rues de Harlem. Du jamais vu pour un artiste de cette envergure. Munie d'un mégaphone, elle s'est alors mis à entonner son morceau accompagnée par Stay Human, le groupe de Jon Batiste. Ce dernier a d'ailleurs relayé des vidéos de la scène en qualifiant le moment d'"émeute de l'amour". Un moment totalement surréaliste qui s'est terminé devant une église voisine avec, en prime, une prière de la part de celle que l'on surnomme la Madone. Il ne nous en fallait pas plus.

