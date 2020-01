Madonna annule (encore) des concerts, ses fans sont inquiets !

C'est une période difficile pour la reine de la Pop ! Actuellement au Portugal dans le cadre de son Madame X Tour, Madonna a été forcée d'annuler (une nouvelle fois) un concert à Lisbonne. Une pilule qui a du mal à passer puisque elle avait fait la même chose à Boston et à Miami. Et cela seulement deux heures avant le début du show. La raison ? La star serait victime d'une douleur "accablante" au niveau du genou. Une blessure qu'elle traîne depuis des mois et qui commencent à inquiéter les fans dont les billets, vendus à des sommes astronomiques, ont été réservés depuis des mois.

"Je dois écouter mon corps et me reposer!" affirme Madonna sur Instagram en s'excusant pour son annulation. Et même si certains adeptes se montrent compréhensifs, d'autres, au contraire, commencent à être agacés. On a ainsi pu lire des commentaires du type "Les fans viennent de loin et ont dépensé beaucoup d’argent, c’est tellement injuste" ou encore "Vous ne semblez éprouver aucun remords". Des critiques qui demeurent minoritaires mais qui inquiètent les fans français. En effet, l'interprète de Like A Virgin est attendue à Paris pour plusieurs concerts au Grand Rex d'ici quelques jours. En espérant que la madone aura le temps de se remettre...