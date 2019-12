Madonna annule des concerts et reporte ses dates parisiennes !

La Reine de la pop est actuellement dans une mauvaise passe ! Alors qu'elle traverse en ce moment les Etats-Unis dans le cadre de son Madame X Tour, l'interprète de Like A Virgin a dû faire face à des problèmes de santé. "Veuillez excuser cet imprévu. Être sur scène chaque soir m’apporte tant de joie qu’annuler est une forme de punition" a affirmé Madonna sur ses réseaux sociaux avant d'annuler trois concerts. En effet, victime de ce qu'elle décrit comme une douleur "accablante", l'artiste ne se produira pas à Boston. Une triste nouvelle pour les nombreux fans de la chanteuse qui n'auront aucune date de remplacement.

- INFORMATION IMPORTANTE -Les premières dates de la tournée Madame X de Madonna, initialement prévues pour les mardi 18 et mercredi 19 février, seront reportées au mardi 10 et mercredi 11 marsPlus d'information ici ???? https://t.co/CKwOMfI7A6 — Live Nation France (@LivenationFR) November 29, 2019

Quant à ses fans parisiens, ils l'ont échappé belle ! En effet, les concerts au Grand Rex du mardi 18 et mercredi 19 février ont été déplacé au mardi 10 et 11 mars 2020. Les représentations prévues pour les 20, 22, 23, 25, 26, 27 Février et 1er, 3, 4, 7 et 8 Mars ne changent pas.