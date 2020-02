Madonna annule des concerts à Paris, Rage Against The Machine à Rock en Seine... les News musique de la semaine !

C'est l'heure de la séance de rattrapage ! Si vous avez manqué les news musicales les plus marquantes, pas de panique, elles sont toutes là. Au programme, Madonna, Rage Against The Machine ou encore Adele.

C'est ce que les fans redoutaient le plus : Madonna a annulé plusieurs dates de concert à Paris. Mais côté concert, tout n'est pas perdu ! Rage Against The Machine sera au festival Rock en Seine en août prochain.

Adele s'est métamorphosée

On poursuit avec Adele qui, vous le savez, s'est métamorphosée. Et justement, à l'after party des Oscars, la chanteuse a exposé sa bluffante transformation.

On poursuit avec Eminem qui, toujours aux Oscars, a fait une prestation surprise (et remarquée) : 17 ans plus tard, le rappeur a interprété Lose Yourself - s'offrant ensuite une standing ovation.

Standing Ovation pour Eminem

Enfin, on termine avec The Weekend qui, visiblement, devrait bientôt s'exprimer sur son prochain album... on a hâte !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !