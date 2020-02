Madonna annule des concerts à Londres, ses fans français sont inquiets !

Madonna va t-elle parvenir à terminer la tournée mondiale de son nouvel album, Madame X, dans de bonnes conditions ? C'est la question que tous les fans se posent depuis quelques semaines. Après avoir annulé plusieurs shows aux Etats-Unis et au Portugal, l'interprète de Like A Virgin vient également de refuser de se produire les 4 & 11 février prochains au London Palladium de Londres. La cause ? Toujours sa blessure au genou qui l'empêcherait de danser et de chanter correctement. Visiblement très triste à l'idée de décevoir ses fans, la star planétaire a tenu à écrire un message sur ses réseaux sociaux : "Comme vous le savez tous, j'ai de nombreuses blessures et j'ai dû annuler des concerts pour me donner le temps de me reposer" précise t-elle avant d'ajouter "Faire trois shows d'affilés, c'est beaucoup trop pour mon corps et mes docteurs insistent pour que je prenne une journée off après chaque concert mais je crois que je peux m'organiser si je fais deux shows puis que je me repose".

Toutefois, si de nombreux fans ont déjà été déçus par l'absence malheureuse de la chanteuse, sa résidence au Grand Rex à Paris n'a pas encore débutée. Plus cette dernière enchaîne les annulations, plus la pression monte du côté de ses fans français. Avec des billets qui coûtaient plusieurs centaines d'euros et toute l'organisation nécessaire au fait d'aller à un concert parfois loin de son lieu d'habitation, on se doute que certaines personnes craignent une annulation. Si, pour l'instant, rien a été précisé du côté de l'équipe de Madonna, on espère qu'elle pourra assurer la totalité voire une partie des 14 dates qui débutent le 20 février prochain. La réponse dans quelques jours !