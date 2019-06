Madonna ajoute (encore) deux nouvelles dates de concerts à Paris !

Elle ne s'arrête plus ! C'est une véritable résidence que Madonna semble vouloir effectuer au Grand Rex à Paris. Alors qu'elle avait initialement prévu de s'installer dans la célèbre salle parisienne pour cinq représentations dans le cadre de sa tournée, la chanteuse vient encore d'ajouter de nouvelles dates. Rendez-vous donc le 3 et 4 mars 2020. C'est donc pas moins de 12 représentations que l'interprète de Like A Virgin fera à Paris. Un chiffre impressionnant même si il reste inférieur aux 17 shows qu'elle a prévu au Howard Gilman Opera House à New York.

MADONNA - MADAME ❌ TOUR - PARIS 2020Face à l'incroyable demande, deux nouvelles dates s'ajoutent à la série des 10 concerts déjà annoncés, les 3 et 4 mars 2020.Mise en vente le vendredi 28 juin à 10h sur https://t.co/RNQ8S0vziJ pic.twitter.com/cprThhUjSJ — Live Nation France (@LivenationFR) 24 juin 2019

Actuellement numéro un des charts à travers le monde, l'album Madame X semble bénéficier de bonnes critiques. Et il vaudrait mieux qu'il plaise étant donné que la playlist de sa tournée devrait compter près de 70% de nouveaux sons. On pourra donc profiter de titres tels que Medellin, I Rise ou encore Dark Ballet. Pour ce qui est de la mise en vente, celle-ci sera ouverte ce vendredi 28 juin à 10 heures sur livenation.

Un conseil ? Dépêchez-vous, les places s'envolent extrêmement vite !