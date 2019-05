Madonna ajoute deux nouvelles dates de concerts à Paris !

Cette année marque le grand retour de la reine de la Pop ! Et alors qu'elle s'apprête à dévoiler son album Madame X, la star a également annoncé une tournée mondiale dans la foulée. Habituée des stades et des zéniths, c'est désormais dans de "petites" salles que la chanteuse a décidé de se produire. Un événement totalement inédit qui a l'air de ravir les fans de la chanteuse qui pourront l'apercevoir dans une ambiance beaucoup plus intimiste. Et ce sera dans la salle mythique du Grand Rex que ça se passera...

Rendez-vous donc le 18, 19,20, 22,23, 25 et 26 février 2020 pour assister à l'un des sept concerts exclusifs de Madonna au Grand Rex. Alors qu'elle avait début avec seulement cinq dates, l'interprète de Material Girl vient d'en rajouter deux. Et les places sont en vente dès maintenant ! Dépêchez-vous, ça risque de partir extrêmement vite.