Madonna affirme que nous sommes tous "égaux" face au Coronavirus (VIDEO)

Véritable déclaration ou énième provocation ? Avec Madonna, on ne sait jamais réellement sur quel pied danser. La preuve avec une récente vidéo postée directement sur les réseaux sociaux de la star. On y voit la chanteuse américaine nue dans ce qui semble être une baignoire (voire un jacuzzi vu la taille) remplie de pétales de roses et parsemée de bougies. Dans cet extrait, l'interprète de Like A Prayer s'exprime sur la pandémie qui touche actuellement une grande partie du monde et qui force près de 900 millions de personnes à rester chez eux. Elle confie son ressenti et affirme que c'est "super égalisateur".

"Il ne se soucie pas de savoir si vous êtes riche, si vous êtes célèbre, si vous êtes drôle, si vous êtes intelligent, où vous vivez, quel âge vous avez, quelles histoires incroyables vous pouvez raconter", confie Madonna à propos du virus. "C'est un super égalisateur, et ce qui est terrible à son propos est ce qui est génial. Ce qui est terrible, c'est qu'il nous a tous rendus égaux à bien des égards - et ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous a tous rendus égaux à bien des égards" conclut-elle.