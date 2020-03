Madonna affirme que Madame X n'est pas morte à Paris

Si vous pensiez que Madame X, le personnage qui accompagnait Madonna depuis plusieurs mois était mort, vous aviez tout faux ! Alors que la chanteuse avait parfaitement bien commencé sa tournée mondiale il y a quelques mois, une vilaine blessure au genou l'avait forcé à annuler de nombreuses dates aux Etats-Unis et en Europe. De légers contre-temps qui ne l'empêchaient alors pas de répéter à son public que, malgré la douleur, cette dernière finirait coûte que coûte les shows restants.

En résidence au Grand Rex à Paris avant l'ordre de confinement souhaité par les autorités françaises, Madonna avait déjà été forcée de renoncer à plusieurs spectacles. Un crève-coeur pour ses nombreux fans qui avaient déboursé des centaines d'euros pour venir voir leur idole. Finalement, le coronavirus aura eu raison de la tournée de l'interprète de Like A Virgin. Mais pas de Madame X. "Son voyage se poursuit en quarantaine par respect pour COVID-19" précise la star avant d'ajouter, "Je souffre toujours sans aucun remède en vue à cause de la fermeture de toutes les frontières. J'en tirerai des leçons et je deviendrai plus forte. Pour l'instant, je vais continuer à me battre."

Et à en croire les vidéos que la Madone poste sur Instagram, sa quarantaine se déroule plutôt bien. Entourée de ses enfants et de son petit-ami, la reine de la Pop se repose, écrit des lettres et se concentre sur la nourriture. Comme quoi, nous ne sommes pas les seuls. Un programme quasiment commun à tout le monde, riche ou pauvre, célèbre ou inconnu... À noter que les dates de la tournée de Madonna n'ont pour l'instant pas été reportées.