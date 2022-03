Madonna a terminé l'écriture de son biopic, qui sont les actrices en lice pour l'incarner ?

Alors qu'elle célèbrera ses 40 ans de carrière dans quelques années, le temps ne semble pas avoir d'impact sur celle que l'on surnomme la reine de la Pop. Et ce n'est pas son chirurgien plastique qui dira le contraire. Devenue l'une des chanteuses les plus rentables de l'histoire de la musique, la star désormais âgée de 63 ans ne rate pas une occasion de faire parler d'elle. Et ce, depuis ses débuts. Après des mois de confinement qui auront notamment permis à ses fans d'en connaître un peu plus sur sa vie de famille et son quotidien, Madonna avait confirmé officiellement l'arrivée d'un biopic sur sa carrière. Un projet dont l'écriture, faite aux côtés de Diablo Cody, scénariste oscarisée pour le film Juno, serait tout juste terminée.

Interviewée sur ce nouveau projet il y a quelques mois, Madonna avait profité d'un live sur Instagram pour aborder le sujet. Et à en croire ses dires, ce biopic, qui devrait se nommer Blonde Ambition, se concentrera les premières années de sa carrière, de son arrivée à New-York en 1978 "avec 35 dollars en poche", comme elle l'a toujours affirmé, à son explosion avec le titre Like A Virgin, six ans plus tard. Le long-métrage, qui devait initialement être une série, devrait également mettre en avant les combats féministes de la star ainsi que bon nombre de ses amis de l'époque tels que Keith Haring, Jean-Michel Basquiat et bien d'autres.

Quant à l'actrice qui devrait interpréter le rôle très convoité de Madonna dans ce biopic, le mystère reste entier ! Toutefois, plusieurs artistes prometteuses auraient déjà auditionné pour interpréter la diva. Parmi ces dernières, Sydney Sweeney, qui tient un rôle important dans la saison 2 de Euphoria, aurait déjà fait savoir qu'elle est intéressée. Une bataille qui s'annonce déjà animée pour cette dernière puisque sa collègue Barbie Ferreira, qui joue aussi dans la série, aurait fait de même. Voilà qui promet. Autre star du petit écran, Julia Garner, qui s'est récemment fait connaître pour tenir le rôle principale de Inventing Anna, aurait, elle-aussi, des vues sur ce rôle. Une floppée d'actrices talentueuses à propos desquelles Madonna n'a pas fait le moindre commentaire. Du moins, pour l'instant.