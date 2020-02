Madonna a débuté sa résidence au Grand Rex à Paris !

Samedi soir, ils étaient près de 3000 personnes à s’agglutiner devant les portes du Grand Rex dans le 10e arrondissement de Paris. Et pour ce premier des douze concerts de la reine de la Pop en France, ses plus grands fans n'avaient pas hésité à débourser de grosses sommes pour voir leur idole. Une volonté pas vraiment récompensée puisque l'interprète de Like A Virgin est arrivée avec 3h30 de retard. C'est donc aux alentours de minuit que Madonna a enfin pointé le bout de son micro. En cause ? Des problèmes techniques imprévus liés à certains décors de sa tournée auraient obligé la star à répéter jusqu'à 21h le soir-même du show.

Toutefois, cette longue attente semble avoir été oubliée à la seconde où la chanteuse aux millions d'albums vendus est apparue sur la scène du Grand Rex. Avec un show irréprochable qui a duré jusqu'à plus de 2h du matin, Madonna débute donc cette résidence parisienne qui devrait durer jusqu'au 11 mars. Malgré plusieurs annulations de concerts ces derniers mois, dont deux dates parisiennes, à cause d'une mauvaise blessure au genou, l'artiste américaine continue d'assurer ses spectacles. C'est notamment pour cette raison que Virgin Radio vous offre vos places pour aller assister au show de Madonna le 4 mars prochain. Cliquez ici pour découvrir les détails de l'opération.