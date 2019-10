Madeon : Be Fine, le nouveau titre électro pop dévoilé

On ne vous présente plus Madeon, jeune prodige de l’électro made in France, qui a débuté sa carrière dès l’âge de 11 ans et qui s’est fait connaître notamment en 2011 grâce son mashup Pop Culture. À travers une vidéo qui cumule aujourd’hui plus de 50 millions de vues, le producteur originaire de Nantes avait joué, remixé, associé des tubes électro iconiques et le résultat était époustouflant. Depuis, il a travaillé pour les plus grands (Lady Gaga pour ne citer qu’elle) et tourné à travers le monde pour montrer tout son talent en live. Après un premier album Adventure en 2015, Madeon revient en 2019 avec un nouvel opus Good Faith dont le second extrait Be Fine vient d’être dévoilé !

« Be Fine est une chanson qui parle de la joie, et du fait que parfois elle peut être dangereuse (…) Cette ambiguïté représente en quelque sorte mes propres expériences, et les challenges de santé mentale que j’ai affronté. Mais peu importe ce que vous comprenez de la chanson (…) Si vous la comprenez comme une célébration de la joie c’est bien, c’est ce que je veux. Et si vous l’entendez et comprenez autre chose, c’est bien aussi », explique l’artiste pour décrire Be Fine. Après une date remarquée le mois dernier à l’Elysée Montmartre, Madeon repartira sur les routes de la tournée de The Good Faith Live Tour ce 30 octobre à travers l’Amérique du Nord et l’Australie.