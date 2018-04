Madame Monsieur : Une version de Mercy en anglais !

Alors que le groupe Madame Monsieur continue de teaser la sortie de leur prochain album Vu d’ici, avec un nouveau single Ça vaut la peine, les français viennent de dévoiler une version du titre Mercy, avec lequel ils défendront les couleurs de la France le 12 mai à Lisbonne pour l’Eurovision ! Vous les entendez un peu partout en ce moment, avec aussi le titre Comme une reine, on sait déjà que Madame Monsieur va faire le show pour la grande finale de l’Eurovision. Jean-Karl à la guitare, Emilie et sa voix de dingue, VirginRadio place de grands espoirs pour nos français. Mais pas seulement pour l’Eurovision, une belle carrière est en train de se lancer !

Madame Monsieur se rendra donc à Lisbonne le 12 mai avec le titre Mercy pour défendre la France à l’Eurovision, et en attendant, le groupe a dévoilé une version anglaise de Mercy ! Comme ça, le son est compris de tous, foncez l’écouter ! Le rythme ne change pas, Emilie chante en anglais et ça passe tout seul, on espère que ça passera aussi pour l’Eurovision !